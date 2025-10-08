Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 18'e düştü

Kocaeli'nin içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda su seviyesi kritik seviyelere indi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre, barajda bugün itibarıyla yüzde 18 doluluk oranıyla 9 milyon 658 bin metreküp su bulunuyor.

Su ihtiyacı Sapanca Gölü'nden karşılanıyor

Yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesi ile artan tüketim nedeniyle barajdaki su seviyesi düşerken, son günlerdeki yağışların da doluluğa etkisi olmadı. Yetkililer, mevsim normallerine yakın seyreden doluluk oranının devam eden yağışlarla birlikte kısmen toparlanabileceğini, bu süreçte kentin su ihtiyacının Sapanca Gölü'nden karşılanmaya devam ettiğini bildirdi.

Barajı besleyen kollardan birinin üzerindeki köprünün yeniden görünür hale geldiği, Kirazdere kolunda ise çekilmenin diğer bölgelere kıyasla daha fazla olduğu gözlendi. Suyun çekilmesiyle bazı bölgelerde toprakta çatlaklar oluştu.

Kentte içme suyunu sağlayan bir diğer baraj olan Namazgah'ta ise su seviyesi 8 milyon 311 bin metreküple yüzde 36 olarak ölçüldü.