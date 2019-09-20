Yüz binlerce çevreci iklim değişikliğine karşı sokaklara indi

20 Eylül 2019

Küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmek için Atlantik Okyanusu'nu yelkenli tekneyle geçen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in çağrısından esinlenen yüz binlerce çevreci bugün, Avustralya'dan ABD'ye kadar çok sayıda ülkede protesto gösterileri düzenliyor.

Türk Eğitim Derneğine (TED) bağlı okullardan yaklaşık 6 bin öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı.

"Ya Sıfır Karbon Ya Sıfır Gelecek" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrenciler, TED Ankara Koleji'nin İncek Kampüsü'nde bir araya geldi. Anaokulundan lise düzeyine kadar binlerce öğrencinin katıldığı eyleme, öğretmenler, çalışanlar, veliler ve mezunlar da destek verdi.

TED Ankara Koleji'nin öğrenci sözcüsü Mert Ata Uzbilek okuduğu iklim bildirisinde, tüm dünyayı ve çevreyi tehdit eden bir afet olan iklim değişikliğine ve onun olumsuz sonuçlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bu hareketi gerçekleştirdiklerini belirtti. Dünyanın iklim ve çevre açısından daha kötüye gittiğini ve bir an evvel eyleme geçilmesi gerektiğini vurgulayan Uzbilek, daha kapsamlı çalışmaların yapılabilmesi için ilgili bakanlıkları, belediyeleri, medya kuruluşlarını ve iş insanlarını göreve çağırdıklarını söyledi.

Ayrıca 105 öğrenciden oluşan bir grup, temiz enerjiye dikkati çekmek için bisikletleriyle kampüs çevresinde tur attı.

Eylem, okul orkestrasının konseri ve dans gruplarının gösterileriyle son buldu.

Avustralya’da yüz binler iklim için yürüdü

Avustralya'da küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, bir günlüğüne okula gitmeyerek "iklim grevi" düzenledi.

Ülkede farklı okulların öğrencilerinin koordine ettiği etkinliğe, yüz binlerce çevreci destek verdi.

Küresel ısınmaya ve iklim değişliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler, başkent Canberra, Sydney ve Melbourne başta olmak üzere tüm eyalet başkentlerinin yanı sıra ülke genelinde yaklaşık 100 noktada yürüyüş düzenledi.

Eyleme katılanlar, küresel iklim değişikliğine yönelik çalışmaların hükümetin öncelikleri arasında yer almasını istedi.

Melbourne’da yaklaşık 130 bin çevreci sokaklara indi

Melbourne’deki eski Hazine binası önünde toplanan yaklaşık 130 bin çevreci, ‘‘Acil iklim hareketi istiyoruz’’, ‘‘Başka dünya yok’’, ‘‘Dünyamızı kurtarın’’, ‘‘Dünya harekete geçmeli’’ pankartları taşıdı.

Avustralya hükümetini iklim değişikliği konusunda bir an önce harekete geçmeye çağıran konuşmacılar, ilkbahara yeni giren Avustralya’daki erken başlayan yangınlara dikkat çekerek iklim değişikliğinin yangın ve kuraklığın sebebi olduğunu dile getirdi.

Greve destek veren öğrencilerden İsabella Mitchell-Sears, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ‘‘Bence bu kadar insanın bizi desteklemesi çok güzel. Yaklaşık 130 bin insanı görmek güzel, çok fazla insan var. Bizim gerçekten iklim hareketine ihtiyacımız var, ümit ediyoruz ki hükümet bizi dinler. Zamanı geldi ve şimdi ihtiyacımız var.’’ ifadelerini kullandı.

Büyük bölümü öğrencilerden oluşan eylem yaklaşık 4 saat sürdü.

Almanya'da iklim değişikliğine karşı protesto

Almanya’nın başkenti Berlin’de çok sayıda kışı küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gösteri yaptı.

Başbakanlık önünde toplanan çoğu öğrenci onlarca kişi iklimin korunması için çağrıda bulunarak bu yönde pankart ve dövizler taşıdı.

Londra'da da protesto vardı

İngiltere'nin başkenti Londra'da, küresel ısınmaya ve iklim değişliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen öğrenciler ile çevreciler, "iklim grevi" düzenledi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Konut ve Kent İşleri Bakanlığı önünde toplanan onlarca öğrenci ve çevreci aktivist, "İklim için harekete geçin!", "Temiz hava solumak istiyoruz!" şeklinde slogan attı. Hong Kong'da ise ellerinde dövizler taşıyan 50 kişi, liman bölgesinde "Kirliliği durdur!" sloganı eşliğinde yürüdü. İklim değişikliğinin gelecek nesillerin ciddi şekilde etkileneceğine dikkati çeken yürüyüşün düzenleyicisi Dhanada Mishra, gençlerin yöneticilerden geleceklerini riske atmamalarını talep etmelerinin doğal olduğunu vurguladı. Tayland'da ise Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce kişi, hükümetin 2025'e kadar kömür enerjisini yasaklaması ve 2040'a kadar da fosil yakıtlar yerine tamamen yenilenebilir enerji kaynaklara dönülmesi talebinde bulundu. Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler Fransa'nın başkenti Paris'te de protesto düzenledi.

Kaynak: AA