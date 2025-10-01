Yüz yıllık çınar sayısı 7 bin 632

HABER MERKEZİ

Yaşlı nüfus olarak kabul edi­len 65 ve daha yukarı yaş­taki nüfus, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 ki­şi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nü­fus içindeki oranı ise 2019 yılında yüzde 9,1 iken, 2024 yılında yüz­de 10,6'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun 2024 yılında yüzde 44,6'sını er­kek nüfus, yüzde 55,4'ünü kadın nüfus oluşturdu. TÜİK’in 2024 yılına ilişkin istatistiklerle yaşlı­lar bültenine göre, nüfus projek­siyonlarının demografik göster­gelerdeki mevcut yapının devam edeceğini varsayan ana senaryo­suna göre yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13,5, 2040 yı­lında yüzde 17,9, 2060 yılında yüz­de 27,0, 2080 yılında yüzde 33,4 ve 2100 yılında yüzde 33,6 ola­cağı öngörüldü. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2019 yılında yaşlı nüfusun yüz­de 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş gru­bunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve da­ha yukarı yaş grubunda yer aldı­ğı görülürken, 2024 yılında yüz­de 63,4'ünün 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,8'inin 75-84 yaş gru­bunda ve yüzde 7,8'inin 85 ve da­ha yukarı yaş grubunda yer aldığı kaydedildi. Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üze­rindeki yaşlı kişi sayısı, 2024 yı­lında 7 bin 632 oldu.

İnternet kullanımı 27 puan yükseldi

İş gücü istatistiklerine göre, is­tihdam edilen yaşlı nüfusun sek­törel dağılımı incelendiğinde, 2023 yılında yaşlı nüfusun yüzde 57,7'sinin tarım, yüzde 32,1'inin hizmetler, yüzde 7,3'ünün sana­yi, yüzde 2,8'inin ise inşaat sek­töründe yer aldığı görüldü. Hane­halkı bilişim teknolojileri kulla­nım araştırması sonuçlarına göre de, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2019 yılında yüzde 19,8 iken bu oran 2024 yılında yüzde 46,9'a yüksel­di. İnternet kullanan yaşlı birey­ler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha faz­la İnternet kullandığı görüldü. İn­ternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2024 yılında yüzde 55,3 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 39,3 oldu.

Yaşlı bağımlılık oranı 2024 yılında yüzde 15,5 oldu

Çalışma çağındaki yüz kişi­ye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2019 yılın­da yüzde 13,4 iken bu oran 2024 yılında yüzde 15,5'e yükseldi. Nü­fus projeksiyonlarının demogra­fik göstergelerdeki mevcut yapı­nın devam edeceğini varsayan ana senaryosuna göre yaşlı bağımlılık oranının 2030 yılında yüzde 19,5, 2040 yılında yüzde 26,5, 2060 yı­lında yüzde 45,5, 2080 yılında yüzde 61,9 ve 2100 yılında yüzde 61,6 olacağı öngörüldü.

Birleşmiş Milletler dünya nü­fus tahminlerine göre 2024 yı­lı için dünya nüfusunun 8 milyar 161 milyon 972 bin 573 kişi, yaşlı nüfusun ise 833 milyon 480 bin 764 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusu­nun yüzde 10,2'sini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 36,2 ile Monako, yüzde 29,8 ile Japonya ve yüzde 24,6 ile İtalya oldu. Türkiye, 194 ülke arasında 75. sırada yer aldı.

1,7 milyon yaşlı tek başına yaşıyor

Yaşlı nüfus oranının en yük­sek olduğu il, 2024 yılında yüzde 20,8 ile Sinop oldu. Bu ili yüzde 20,2 ile Kastamonu, yüzde 19,1 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,7 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4,3 ile Hakkari, yüzde 4,4 ile Şanlıurfa izledi. Türkiye'de 2024 yılında toplam 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583'ünde yaşlı nüfus ola­rak tanımlanan, 65 ve daha yu­karı yaşta en az bir fert bulun­duğu görüldü. Diğer bir ifadey­le, hanelerin yüzde 25,3'ünde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü. En az bir yaşlı fert bulunan 6 mil­yon 726 bin 583 hanenin 1 mil­yon 750 bin 900'ünü tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin yüzde 74’ünü yaşlı kadınlar, yüzde 26’sını ise yaşlı erkekler oluşturdu.

Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi. Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan "demografik dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazla.