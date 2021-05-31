Yüz yüze eğitim başlıyor
İlkokul öğrencileri 1 Haziran itibariyle, ortaokul ve lise öğrencileri 7 Haziran itibariyle haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyor. Eğitim, köy ve seyrek nüfuslu yerleşimlerde haftanın 5 günü tam zamanlı olacak.
Yeni kademeli normalleşme döneminde, okullar da yüz yüze eğitime yeniden başlıyor.
1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyor.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim de yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlayacak.
Ziya Selçuk takvimi açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından sonra yüz yüze eğitim takvimini açıkladı.
Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." ifadesini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.
7 Haziran Pazartesi'nden itibaren ortaokul ve liselerde iki gün yüz yüze eğitim
7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklama şöyle:
"Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."