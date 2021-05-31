Yüz yüze eğitim başlıyor

Yeni kademeli normalleşme döneminde, okullar da yüz yüze eğitime yeniden başlıyor.

1 Haziran itibariyle ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyor.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitim de yarından itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlayacak.

Ziya Selçuk takvimi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısından sonra yüz yüze eğitim takvimini açıkladı.

Selçuk, "Yarın itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağı, diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bildirildi.

7 Haziran Pazartesi'nden itibaren ortaokul ve liselerde iki gün yüz yüze eğitim

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitimin haftada 2 gün yapılacağı belirtilen açıklama şöyle:

"Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır. Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir."