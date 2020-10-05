05 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın sürecinde sağlık sistemimiz takdire şayan bir farklılık ortaya koydu. Türkiye, güçlü duruşu sayesinde geleceğine güvenle bakabilmektedir.

Salgının seyrine göre gerektiğinde yeni tedbirleri, gerektiğinde yeni normalleşme adımlarını gündeme alıyoruz.

"20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır"

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

Normalleşme desteği kapsamında prim desteği olarak 154 bin iş yerindeki 1 milyon 186 bin çalışan için 934 milyon liralık kaynak kullanıldı

İşsizlik ödeneği olarak 847 bine yakın kişiye 4 milyar liraya yakın kaynakla destek verilmiştir.

Yüz yüze eğitimin kapsamı genişledi

Yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararını aldık.

2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz.

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.

500 bin öğrenciye ücretsiz tablet

İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine destek vermek her onurlu devletin vazifesidir. AGİT bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan MİNSK grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti.

Dünya, haydut devletlerden ve onların haydut yöneticilerinden kurtarılmadan, insanlığın kalıcı barışa ve huzura kavuşması mümkün değildir. İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler kendi vatandaşlarına zulmediyor, dünyanın istikrarını bozuyor