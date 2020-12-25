Yüz yüze sınavlar ertelendi

Okulda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak.

Bakan Selçuk, "Ortaokullarda karne notları ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden, liselerde 2. dönem yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek." açıklaması yaptı.

Ayrıntılar geliyor...