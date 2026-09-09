Yüzde 1,20 faiz konut kredisi ne zaman çıkacak? İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başvuru tarihi belli oldu mu?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ işbirliği ile zaman zaman dar ve orta gelirli vatandaşlar için kampanya başlatıyor. Son zamanlarda ise "İlk Evim Konut Kredisi" kampanyası gündemde... Günler ilerliyor ve yüzde 1,20'lik konut kredisi ile ilgili gelişme olup olmadığı sorgulanıyor.

İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?

9 Eylül 2026 Çarşamba günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuya dair bir açıklama gelmedi. Beklentiler bu ay konu ile ilgili bir açıklama yapılacağı yönünde...

İlk evim kredisi şartları neler?

Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.

1.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 13.587 TL

Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL

2.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 27.174 TL

Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL

3.000.000 TL kredi için:

Faiz Oranı: %1,20

Vade: 180 Ay

Aylık Taksit: 40.761 TL

Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL