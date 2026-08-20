Yüzde 1,20 faizli konut kredisi çıktı mı? İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlıyor?
Ev sahibi olmak milyonların hayalini süsülüyor TOKİ iş birliği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı zaman zaman projeler üreterek orta ve dar gelirli vatandaşların daire sahibi olmasına olanak sunuyor. Yakın zamanda da yüzde 1,20 faizli konut kredisi müjdesi beklenirken son durum araştırılıyor.
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası için sabırsız bekleyiş sürüyor. Yüzde 1,20 faiz imkanından yararlanmak isteyenler başvuruları deyim yerindeyse iple çekiyor. Günler ilerledikçe "İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlıyor" sorusu da artıyor.
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?
20 Ağustos 2026 itibarıyla yeni bir gelişme yaşanmadı. Gözler sürekli olrak Çvere, Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanı Murat Kurum'da... Bakan Kurum'ın yakın zamanda konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL