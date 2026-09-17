Yüzde 1,20 konut faizi geldi mi? İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak?
Milyonlarca kişi, uygun fiyat ve ödeme avantajı sağlayan İlk Evim Konut Kredisi kampanyasından yararlanmak istiyor. Ev sahibi olmak isteyenler aylardır başvuru tarihlerini beklerken "İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak" diye soruyor.
Ev sahibi olma hayali kuran milyonlarca vatandaş, konut kredilerinde daha uygun koşulların sunulacağı İlk Evim Konut Kredisi kampanyasını bekliyor. yüzde 1,20 faiz oranıyla verilecek kredi gündemden düşmezken sık sık "İlk Evim Konut Kredisi kampanyası başladı mı, ne zaman başlayacak" sorusu geliyor.
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası ne zaman başlayacak?
17 Eylül 2026 Perşembe günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından konuya dair bir açıklama gelmedi. Beklentiler bu ay konu ile ilgili bir açıklama yapılacağı yönünde...
İlk evim kredisi şartları neler?
Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak oran %1,20 olacak. 180 aya (15 yıl) kadar vade imkanı sağlanıyor.
1.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 13.587 TL
Toplam Geri Ödeme: ~2.445.000 TL
2.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 27.174 TL
Toplam Geri Ödeme: ~4.891.000 TL
3.000.000 TL kredi için:
Faiz Oranı: %1,20
Vade: 180 Ay
Aylık Taksit: 40.761 TL
Toplam Geri Ödeme: ~7.336.000 TL