Yüzde 50 barajı geçildi... İstanbul baraj doluluk oranı artıyor
İSKİ 23 Mart 2026 baraj doluluk oranını açıkladı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi aştı.
İstanbul'da son yağışlar yüz güldürdü. Bugün de devam eden yağmur sonrası baraj seviyesi yükseldi. İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 51.01 oldu.
Baraj doluluk oranları:
Ömerli - %72
Darlık - %67
Elmalı - %90
Terkos - %35
Alibey - %41,47
Büyükçekmece - %36
Sazlıdere - %31
Istrancalar - %80
Kazandere - %55
Pabuçdere - %28
Kaynak: HABER MERKEZİ