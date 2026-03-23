Yüzde 50 barajı geçildi... İstanbul baraj doluluk oranı artıyor

İstanbul'da son yağışlar yüz güldürdü. Bugün de devam eden yağmur sonrası baraj seviyesi yükseldi. İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 51.01 oldu.

Baraj doluluk oranları:

Ömerli - %72

Darlık - %67

Elmalı - %90

Terkos - %35

Alibey - %41,47

Büyükçekmece - %36

Sazlıdere - %31

Istrancalar - %80

Kazandere - %55

Pabuçdere - %28