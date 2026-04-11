Yüzde 70 aşıldı! İstanbul baraj doluluk oranı nedir? İşte son durum...
İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı. Son yağışlar ile birlikte yüzde 70 barajı aşıldı.
İstanbul'da barajlar her geçen yükseliyor. İSKİ bugünkü son verileri paylaştı, vatandaşlar her gün oranları merak ediyor. İşte kamuoyu ile paylaşılan son veri...
11 Nisan 2026 İstanbul'da baraj doluluk oranı nedir?
11 Nisan 2026 Cumartesi tarihinde paylaşılan İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 70.05'e çıktı. Dünkü oran ise yüzde 69.85'ti.
Baraj doluluk oranları
Ömerli - %92
Darlık - %85
Elmalı - %92
Terkos - %56
Alibey - %67
Büyükçekmece - %56
Sazlıdere - %45
Istrancalar - %76
Kazandere - %62
Pabuçdere - %58
