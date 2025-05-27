Yüzer platform Osmangazi nedir? 3 futbol sahasındaki platform Osmangazi özellikleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 futbol sahasındaki platform Osmangazi hakkında bilgiler verdi. Bu gelişme sonrası platform hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Ayrıntılar net olarak paylaşılmazken sıklıkla "Yüzer platform Osmangazi nedir" sorusu geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada açıklama yaparken 3 futbol sahasındaki platform olan Osmangazi hakkında konuştu. Bu gelişme sonrası "Yüzer platform Osmangazi nedir" sorusu epey sıklaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Temmuz'da duyurduğumuz yüzer platformda yeni aşamaya geldik. 3 futbol sahasındaki platformun adını Osmangazi olarak belirledik. İstanbul'un fethininin yıl dönümünde Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız platformumuzu. 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi 2 katına çıkaracak. Filomuza yeni katılan Osmangazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.