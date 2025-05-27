Yüzer platform Osmangazi nedir? 3 futbol sahasındaki platform Osmangazi özellikleri nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara’da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada açıklama yaparken 3 futbol sahasındaki platform olan Osmangazi hakkında konuştu. Bu gelişme sonrası "Yüzer platform Osmangazi nedir" sorusu epey sıklaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Temmuz'da duyurduğumuz yüzer platformda yeni aşamaya geldik. 3 futbol sahasındaki platformun adını Osmangazi olarak belirledik. İstanbul'un fethininin yıl dönümünde Dolmabahçe'den Filyos'a uğurlayacağız platformumuzu. 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Günlük 9,5 milyon metreküp olan üretimi 2 katına çıkaracak. Filomuza yeni katılan Osmangazi'nin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.