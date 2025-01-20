Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözler söylediği sözler gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Özdağ'ın 19 Ocak 2025 tarihinde partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik söylediği sözler nedeniyle açıldığı ifade edildi.