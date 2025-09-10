Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı, Özdağ’ın 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, Özdağ’ın yazılı savunmasını sunması için duruşmayı 24 Aralık’a erteledi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık, mütalaasını sundu.
Savcılıktan hapis talebi
Cumhuriyet savcısı, Ümit Özdağ’ın 19 Ocak’ta partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadelerinin, “Cumhurbaşkanının şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz ve siyasi eleştiriyi aşan ithamlar” içerdiğini belirtti.
Mütalaada, Özdağ’ın sözlerinin aleni şekilde, topluluk önünde söylendiği ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişiye yönelik kişisel saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.
Bu nedenle, Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Duruşma 24 Aralık’a ertelendi
Duruşmaya Ümit Özdağ ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca çok sayıda partili de salonda hazır bulundu. Mahkeme, Özdağ’ın yazılı savunmasını sunması için süre tanıyarak duruşmayı 24 Aralık tarihine erteledi.