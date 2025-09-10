Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talebi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcılık, mütalaasını sundu.

Savcılıktan hapis talebi

Cumhuriyet savcısı, Ümit Özdağ’ın 19 Ocak’ta partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na yönelik ifadelerinin, “Cumhurbaşkanının şahsiyetine yönelmiş, aşağılama, küçük düşürme, ölçüsüz ve siyasi eleştiriyi aşan ithamlar” içerdiğini belirtti.

Mütalaada, Özdağ’ın sözlerinin aleni şekilde, topluluk önünde söylendiği ve Cumhurbaşkanlığı makamındaki kişiye yönelik kişisel saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi.

Bu nedenle, Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşma 24 Aralık’a ertelendi

Duruşmaya Ümit Özdağ ve taraf avukatları katıldı. Ayrıca çok sayıda partili de salonda hazır bulundu. Mahkeme, Özdağ’ın yazılı savunmasını sunması için süre tanıyarak duruşmayı 24 Aralık tarihine erteledi.