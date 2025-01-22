Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Kimdir? İşte Ümit Özdağ'ın hayatı ve siyasi kariyeri...

Hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan dün tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hayat hikayesi merak ediliyor.

MHP ve İYİ Parti'de görev yapan daha sonra iki partiyle de yolları ayrılan Zafer Partisi'nin kurucusu ve lideri Ümit Özdağ kimdir? Akademik hayatı boyunca hangi çalışmaları yaptı? İşte Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hayatı ve hakkında merak edilenler...

Tokyo'da dünyaya geldi

Zafer Partisi'nin kurucu ve genel başkanı Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde ailesinin sürgünde olması nedeniyle Japonya'nın başkenti Tokyo'da dünyaya geldi.

Babası Millî Birlik Komitesi Üyesi Kurmay Yüzbaşı Muzaffer Özdağ, 14'ler adıyla bilinen grubun da bir üyesiydi. Milli Birlik Komitesi 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından kurulmuştu.

Özdağ'ın ailesinin 13 Kasım 1960 günü komite içindeki bir operasyon sunucu 13 arkadaşı ile birlikte Türkiye dışına çıkarıldığı açıklandı.

Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ ise Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) ilk kadın kolları başkanıydı.

Lisede Ülkü Ocakları'na katıldı

Aile, 1963 yılında Türkiye'ye döndü. Ümit Özdağ, eğitimine Türkiye'de başladı.

Özdağ, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde aldı. Lise yıllarındayken Ülkü Ocakları'na katıldı.

Lisede okulun son günlerinde Ülkü Ocakları faaliyetleri nedeniyle okuldan uzaklaştırıldı ve diplomasını Ankara Aktepe Lisesi'nden aldı.

Ümit Özdağ'ın akademik hayatı

Lisans eğitimini Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinin siyasal bilgiler, felsefe ve iktisat bölümlerinde tamamladı.

Yüksek lisansını ise Gazi Üniversitesi'nde, Türkiye’de planlı kalkınma ve Devlet Planlama Teşkilatı üzerine hazırladı.

Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

1990 yılında Atatürk ve İnönü Döneminde Ordu-Siyaset İlişkileri başlıklı çalışması ile siyaset bilimi doktoru oldu. 1993 yılındada Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs Askerî Hareketi başlıklı tezi ile doçent ünvanını aldı.

2001 yılında profesör oldu

1994 yılında Avrasya Dosyası başlıklı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı.

1999 yılında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezinin (ASAM) kuruluşunda yer aldı. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsünün kuruluşuna katkılarını sundu.

2001 yılında profesör oldu ve 2005'te Gazi Üniversitesinden ayrıldı.

Siyasi kariyeri

Ümit Özdağ'ın siyasi hayatı lise yıllarında Ankara’da Çankaya Ülkü Ocakları’nda ve Ankara Koleji’nde ülkücü hareket içinde başladı.

Özdağ, 2003 yılında ise aktif siyasete girdi. 19 Kasım 2006 tarihinde düzenlenen MHP kongresinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkan adayı olacağını açıkladı. Fakat kongrenin ardından partiden ihraç edildiği için aday olamadı.

Ancak, 2010 yılında mahkeme kararı ile yeniden MHP üyesi oldu. 21 Mart 2015'te MHP Merkez Yürütme Kurulu'na üye olarak seçildi. Aynı yıl Gaziantep milletvekilliği yaptı ve Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımlığı görevini üstlendi.

15 Kasım 2016 tarihinde ise yeniden partiden ihraç edildi.

Zafer Partisi'ni kurdu

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, iletişim, propaganda ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.

16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti yönetimiyle girdiği tartışma sonucu partiden ihraç edildi. Ancak 13 Ocak 2021 tarihinde Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi ihraç kararını iptal etti. Özdağ, 4 Mart 2021 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

6 Ağustos 2021'de kendisinin genel başkanlığında Zafer Partisi kuruldu.

Neden tutuklandı?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldı. Ayrıca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletildi.

Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarıldı.

Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

Ümit Özdağ ne dedi?

Zafer Partisi lideri, AK Parti döneminde deist ve ateist oranının yüzde 16’yı aştığını iddia etti.

“FETÖ’nün devlete sızmasından” Erdoğan’ı sorumlu tuttu. “Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Erdoğan’ın kendisidir” ifadelerini kullandı. Özdağ ayrıca son bin yılda yaşanan Haçlı Seferlerinin bile AK Parti’nin verdiği zarar kadar etkili olmadığını öne sürdü.