Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a beraat kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Bugün görülen duruşmada mahkeme, Özdağ’ın üzerine atılı suçtan beraatine hükmetti. Kararla birlikte dosya kapanmış oldu.

Özdağ ne demişti?

Özdağ Antalya'daki il başkanları toplantısında, "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir" ifadelerini kullanmıştı.