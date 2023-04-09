Zafer Partisinin 28. Dönem milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Şehsuvaroğlu ve beraberindekiler aday listesini YSK Başkanı Ahmet Yener'e teslim etti.

Şehsuvaroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zafer Partisi ve ATA İttifakı olarak listeyi YSK'ye ulaştırdıklarını ve artık milletin takdirine bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yandan HÜDA PAR vesayetinde bir ittifak, diğer yanda HDP vesayetinde bir ittifak var. Üçüncü yolu Türk milletine sunuyoruz. Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı olarak pusulada en sağda milletimizin teveccüh göstereceği şekilde sunuyoruz. Türk milletinin kurtuluşunun reçetesi Zafer Partisi'nin aday listesini sunmuş bulunuyoruz. Zafer Partisi'nin kadrolarını 14 Mayıs'tan sonra inşallah Meclis'te görmeyi diliyoruz."