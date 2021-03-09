Türkiye Varlık Fonu Başkanı Zafer Sönmez görevden alındı. Zafer Sönmez'den boşalan koltuğa ise Salim Arda Ermut getirildi. Zafer Sönmez'in görevden alınmasına ilişkin karar 9 Mart 2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Zafer Sönmez kimdir?

Zafer Sönmez, 1974 yılında Düzce'de doğdu. İş hayatına İnterbank'ta başlayan Zafer Sönmez, ardından 2000-2003 yılları arasında Dışbank, 2004'te ise MNG Bank'ta çalışarak devam etti.

2005-2010 yılları arasında ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi'nde Portföy Yönetimi ve Kurumsal Bankacılık departmanlarında müdür, 2010-2011'de ise Royal Bank of Scotland'ın İstanbul Şubesi'nde kurumsal bankacılık direktörü olarak görev yaptı.

Malezya’da 2012 ve 2013 yıllarında Khazanah Nasional Berhad’da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya’daki yatırımlardan sorumlu Kıdemli Müdür olarak çalışan Zafer Sönmez, Ekim 2013’te Khazanah Turkey Regional Office’in kuruluşunda görev aldı.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Sönmez, evli ve 1 çocuk babasıdır.