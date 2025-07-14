'Zaferin Adı Türkiye' treni yola çıktı! 2 ay boyunca sefer yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Treni Uğurlama Töreni"nde konuştu. "Zaferin adı Türkiye" temalı trenin Ankara-İstanbul hattında ilk seferine başladığını duyuran Uraloğlu, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye tarihindeki en karanlık gecelerden biri olduğunu vurguladı.

"Bu millet söz konusu vatan olduğunda, canını feda eder"

Uraloğlu, "Hain FETÖ mensupları, bu aziz milletin iradesine, bağımsızlığına ve geleceğine kastettiler. Tanklarla, uçaklarla, helikopterlerle, milletin silahını millete doğrulttular. Millet Meclisi'mizi bombaladılar, sokaklarda masum canlara kıydılar ama unuttukları bir şey vardı. Bu millet, söz konusu vatan olduğunda, canını bir an bile düşünmeden feda eder" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece yaptığı "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısını hatırlatan Uraloğlu, milyonların sokaklara çıkarak darbeye karşı durduğunu belirtti. TÜRKSAT'ta görev yapan Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın hainlerin yayınları kesme girişimini canları pahasına engellediğini söyledi.

Uraloğlu, "Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden, ellerinde bayrakları, yüreklerinde imanları, tek bir ses oldular; 'Ya istiklal, ya ölüm.' O gece, TÜRKSAT'ta Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz, hainlerin yayınları kesme girişimini canları pahasına engelledi. Cumhurbaşkanımızın sesi milletimize ulaştı, milletimiz iradesine sahip çıktı" dedi.

Uraloğlu, Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesine dair söylediği "Bu millet, tankların gücüne değil, imanının gücüne inandı ve işte o iman, o kararlılık, 40 yıllık hain planları bir gecede yerle bir etti" sözünü de hatırlattı. 15 Temmuz'un, milletin yazdığı bir "yeniden diriliş destanı" olduğunu ve bu destanın "Zaferin adı Türkiye" sözüyle hafızalara kazındığını dile getirdi.

"Bu tren vatan sevgisini ve millet iradesini taşıyacak"

TCDD Taşımacılık ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan trenin 68 gün boyunca 90 bin kilometreden fazla yol alacağını ifade eden Uraloğlu, trenin farklı hatlarda 100 binden fazla yolcu taşıyacağını söyledi. Uraloğlu, "Bu tren, sadece yolcu taşımayacak, aynı zamanda birliği, dirliği, vatan sevgisini ve millet iradesini taşıyacak" diye konuştu.

Trenin uğrayacağı şehirler arasında Ankara, Eskişehir, Konya, Karaman, Bilecik, İzmit, İstanbul, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas da bulunuyor. Trenlerde gösterilecek videolar ve afişlerle 15 Temmuz ruhunun yaşatılmasının hedeflendiği belirtildi.

15 Temmuz'un, "Türk milletinin ikinci Kurtuluş Savaşı" olduğuna işaret eden Uraloğlu son olarak, "Bu vesileyle, 15 Temmuz'un adsız kahramanlarını, vatan için can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cenab-ı Allah bu millete bir daha böyle acılar yaşatmasın. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. 'Zaferin adı Türkiye!' diyerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'mizin yolunun açık olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.