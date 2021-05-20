Zam tepkisi: Eşel mobil sistemi iflas etti, fatura vatandaşa kesildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yaptığı açıklamada akaryakıtta yüzde 54 ile yüzde 186 arasında değişen ÖTV zammını değerlendirdi.

Akın yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Akaryakıta yapılan, bugün itibarıyla geçerli olacak rekor orandaki ÖTV zammı, iktidarın tamamen popülist bir şekilde uyguladığı ‘eşel mobil sisteminin’ iflas ettiğinin göstergesidir. 33 ay önce popülist bir şekilde başlayan söz konusu uygulama bugün akaryakıtta vatandaşımıza fahiş zam olarak döndü. İktidar faturayı kendisine değil, yine vatandaşımıza kesti.

Yanlış ekonomi politikalarıyla 2018 yılında ortaya çıkan döviz krizinin ardından kur kaynaklı artışları pompa fiyatına yansıtmayıp ÖTV üzerinden karşılayan iktidar, böylece vatandaşa sözde destek verdiğini savunuyordu. Ancak bugün sözde destek, vatandaşa rekor zamma dönüştü. Bu süreç içerisinde iktidar akaryakıtta kur kaynaklı gizli zamları; ÖTV üzerinden, başka bir deyişle vatandaşın başka bir cebinden almaya devam etti. Tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte 4,5 TL seviyesinde olan dolar kuru, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle 3 yıl içinde 8,5 TL seviyesine yükseldi. Bu durum başta LPG olmak üzere bütün akaryakıt türlerinde eşel mobil sistemi sürdürülemez noktaya getirdi.

Akaryakıtta yapılan rekor ÖTV zammı ulaşım maliyetlerini artıracak bu da pek çok sektörde yeni zamları beraberinde getirecek. Vatandaş, her ay otomatikleşen zamlarla bunalırken, önümüzdeki aylarda elektrikte de yeni zamların geleceği öngörülüyor. İktidar yandaş şirketlere her türlü imkanı tanırken, vatandaşı ise zamlarla eziyor. İktidar halkın faturalarını düşürmek için değil, yeni zamlara kılıf uydurmak için çalışıyor."

“Esnafa sözde destek geri alındı”

Akın açıklamanın devamında, "15 aydır süren salgın döneminde 1 milyon 200 bin esnafımıza verilen göstermelik bütün desteklerin toplamı, yandaş şirketlerin bir kalemde silinen kira, ceza ve vergilerine erişemiyor. Bu durum ortadayken; esnafımızın temel girdilerinden biri olan akaryakıta yapılan zam, sözde desteğin verilmeden geri alınması anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.