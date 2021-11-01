Zam tepkisi: Kimin maaşı arttı böyle?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sürüyor.

Komisyonda söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, doğal gaza yapılan son zamlara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Avrupa'yı devamlı dillendiyorsunuz, Avrupa’da son üç aydır bir kriz var, Sayın Bakan. Ortaya koyduğunuz politikalarla ortada büyük bir zam buhranı, zam fırtınası yaşanıyor. Sunumda her şey pozitif ama hayat öyle değil. ‘Ucuz’ diyorsunuz ancak vatandaşımızın satın alma gücü diye bir şey kalmadı. Kasaba gidiyoruz, üç dolabı olan bir kasabın elektrik faturası kirasını geçmiş durumda. Nasıl altından kalkacak? Son bir yılda benzine yüzde 22,5 zam geldi; motorine yüzde 39,4., LPG'ye 21,3. Bugün, zam üstüne zam. Soru şu; hangi emeklinin, vatandaşın geliri bu kadar yükseldi de vatandaşa nasıl bu zamları yapıyorsunuz, hangi vicdanla? Vatandaşın kömür fiyatları geçen sene bin, bin 500 lira; bu sene 3 bin lira. Kimin maaşı arttı böyle? Bir de çıkıp ‘fedakarlık’ diyorsunuz. Komik. Bu ülkede fedakarlık yapan varsa o da bu milletin ta kendisidir. Çıkıp fedakarlıktan bahsetmeyin; fedakarlık yapın, biz de sizi alkışlayalım.

Vatandaşın artık zammı kaldıracak tahammülü yok, Sayın Bakanım; gücü de yok. İşte onun için seçim istiyoruz. Sayın Bakan, kara tabloyu görmüyor, görmemekte de ısrar ediyorsunuz. Ancak tek adam sisteminin getirdiği nokta işte bu. Bir kişi konuşur, herkes 'tamam' der. Vatandaş fakirleşti. Enerji yoksulluğu yaşadık. Şimdi suçlu dış güçler. Suçlu AK Parti'nin ta kendisidir.

Kış geliyor. Kışla ilgili düşünceniz nedir? Bari kara kışta vatandaşımızın yanında olun. ‘Kara Kış Fonu’ dedik ve bunun hayata geçirilmesi için mücadele ediyoruz. Ama sizden bir tık gelmiyor. Gelin, her şeyden önce şu Kara Kış Fonu’nu kurun, isim babası da siz olun. Elektrik; KDV'yi kış boyunca kaldıralım, TRT payını kaldıralım. Doğal gaz; mutfak tüpünde ÖTV, KDV'yi kaldıralım. Sosyal tarife uygulamasını el birliğiyle kuralım. Sizlerden bizim ricamız, Kara Kış Fonu’nu kurun, adını da siz koyun.!

Avrupa ülkelerinin açıkladığı destek paketlerini hatırlatan Akın, "Siz de vatandaşın gözüne baka baka zam açıklıyorsunuz" dedi. Akın, şöyle devam etti:

"Elektrik ve doğal gaz sektöründe sektör paydaşlarını dinlemeden kararları hayat geçiriyorsunuz. Sektör önünü göremiyor. Enerji sektörünü karar almadan önce dinlemenizi istiyoruz. Öngörü dediniz, öngörünün 'ö'sü yok. Doğal gazda depoları doldurmadan müjde verip bu millete demediniz mi, ilk tweeti ben attım. Ancak sizler, müjdenin adını ‘zam’, fedakarlığında adını da ‘buhran’ yaptınız. Yenilebilir enerji devrimleri; ne devrimi efendim? Devrim nasıl yapılır, iktidarımızda size göstereceğiz. Efendim, siz lobilere mi teslim oldunuz?

Yaz uygulaması; ne tasarruf ettiniz. 5 yıldır bir ısrar var, şirketlerin karlılığı için mi, ne için? Milyonlarca öğrencimizin karanlıkta okula gitmesinden tasarruf ettiğinizi söylüyorsunuz. Buradaki ettiğiniz tasarruf nedir, yaptığınız ısrarlar nedir? Bunları yan yana koyalım. Enerji verimliliği; gayet güzel, destekliyoruz; ancak 2007 yılıyla aynı noktadasınız. Vatandaşa ‘müjde’ diyorsanız müjdeyi verin. Sizin çözüm önerilerinizi 83 milyon vatandaşımız adına duymak istiyoruz. Zam zam zam, destek ne zaman."