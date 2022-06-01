Zam yağmuru: Benzin ve motorin durdurulamıyor

Benzin ve motorine bir zam daha yapılması bekleniyor. Akaryakıt zamları, petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan yükselişten kaynaklanıyor.

Bu geceden itibaren benzine 1 lira 22 kuruş, motorine 1 lira 49 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Bu sabah itibarıyla İstanbul'da motorinin litresi 24,41 lira, benzinin litresi 25,02 lira, LPG'nin ise 11,47 liradan satılıyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.