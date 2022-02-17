"Zamlar akaryakıt istasyonlarının sermayesini eritti, 1000 bayi yakıt alamıyor"

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, kur artışına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışa rağmen, bayi kâr marjının TL cinsinden sabit kaldığını söyledi. Asgari ücretteki artış yanı sıra elektrik fiyatlarındaki zamla birlikte bayilerin artık fiilen zarar etmeye başladığını kaydeden Okumuş, bu yüzden sermaye ihtiyacının arttığını, gelinen noktada 1000 bayinin satacak yakıtı alacak teminat gösteremediği bildirdi. Sorunların çözümü için EPDK ile yakın çalışma yaptıklarını ifade eden Okumuş, bu durumun sürmesi halinde Mayıs ayı sonuna kadar 4 binin üzerinde bayinin kapısına kilit vurmak zorunda kalacağını söyledi.

PÜİS Başkanı İmran Okumuş ve beraberindeki PÜİS Gençlik Konseyi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfedarasyonu(TİSK) Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Sekreter Akansel Koç ile bir araya geldiler. Akansel Koç, toplam 2 milyon istihdam sağlayan TİSK üyelerine ve çalışanlarına TİSK Akademi aracılığıyla eğitimler verdiklerini bildirdi. Koç, Genç PÜİS üyelerini de eğitim imkanlarından yararlanmaya çağırdı.

Uzun süredir sıkıntıda olan bayilerin düşük kâr payları ve artan maliyetlerle ayakta kalmakta zorlandığını belirten İmran Okumuş, son 1 yıllık zaman diliminde akaryakıt fiyatlarının 3 katına çıktığını hatırlattı. Bununla birlikte bayilerin kâr payının oransal değil sabit olarak belirlendiği için her zammın kârlarını oransal olarak azalttığının altını çizen Okumuş, “Bu durum işletme sermayesi ihtiyacımızı da 3 katına çıkarmıştır”

GÜNLÜK 10 BİN LİTRE SATIŞ YAPAN BİR İSTASYONUN CİROSU BAYİ KARI (TL) 4.659.000,00 185.850,00



Bankalardaki kredi marjı bitti, 1000 bayi yakıt alamayacak durumda

Türkiye genelinde 13033 akaryakıt bayisinin faaliyet gösterdiği bilgisini veren Okumuş, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak için uzun süredir bankalardan kredi kullanan istasyonların artık kredi alacak teminatları kalmadığını aktardı.

Sorunlarını başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakan ve diğer siyasiler yanı sıra bürokratlara da aktardıklarını vurgulayan İmran Okumuş, hâlen işletme sermayesi ihtiyacını karşılayamadığı için 1000 bayinin akaryakıt alamayacak durumda olduğunu söyledi.

Düşkü kâr payı artırılmalı, enerji maliyetleri düşürülmeli

Akaryakıt bayilerinin dağıtım şirketleriyle eşit miktarda kâr aldığını dile getiren Okumuş, “İşin bütün sıkıntısı biz çekiyoruz, enerji tüketiyoruz, işçilik ücretleri ödüyoruz, kâr paylarımız eşit” dedi. Asgari ücretteki artışı işveren olarak katıldığı komisyon toplantısında desteklediğini dile getiren Okumuş, buna karşın enerji dahil tüm maliyetlerinde büyük artış olduğunu aktardı.

24 saat açık olan istasyonların elektrik faturalarını bile ödemekte zorlandığını vurgulayan İmran Okumuş, bayilerin kâr payının yüzde 12.1’den yüzde 4.19’a gerilediğini bildirdi.

Aynı dönemde personel giderinin yüzde 52.3, elektrik giderinin yüzde 132 arttığı bilgisini veren bankaların kredi kartı komisyon masraflarının ise iki katına çıktığını anlattı.

GİDER TÜRÜ GİDER TUTARI % GİDER PERSONEL GİDERİ 11 KİŞİ 89.500,00 0,019210131 SORUMLU MÜDÜR, TMGD VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 2.500,00 0,000536596 İŞLETME GİDERİ 9.000,00 0,001931745 HABERLEŞME GİDERİ 1.750,00 0,000375617 ELEKTRİK GİDERİ 33.000,00 0,007083065 YIKAMA GİDERİ 3.100,00 0,000665379 FİNANSMAN VE POS GİDERİ 53.450,00 0,011472419 SADAKAT PROGRAMI BEDELİ 7.200,00 0,001545396 ELEKTRONİK SATIŞLAR GİDERİ 36.000,00 0,00772698 NAKLİYE GİDERİ 11.682,00 0,002507405 TOPLAM GİDER 247.182,00 0,053054733 AYLIK TOPLAM ZARAR -61.332,00 -0,013164198



Taşıt tanıma sistemleri de zararı artırıyor

Taşıt tanıma sisteminin, kayıtlı satışa büyük katkı sağladığının altını çizen Okumuş, aynı zamanda bayilerin zararını artırdığını belirtti. Dağıtım şirketlerinin, taşıt tanıma anlaşması imzaladıkları şirketlere yüzde 8’e kadar indirim yaptığını bildiren Okumuş, “Fiyat belirleme yetkimizin olmadı bir iş yapıyoruz. Satış fiyatımızı hep başkaları belirliyor” dedi.

Günlük 10 bin litre satan bayi 61 bin lira zarar ediyor

Kâr payının düşmesiyle birlikte istasyonların zararının arttığını söyleyen İmran Okumuş, günlük 10 bin litre satış yapan bir bayinin zararının 61 bin 332 lira olarak hesaplandığını belirtti. Okumuş’un verdiği bilgilere göre 10 bin litre satış yapan bir bayi 11 kişilik personele 89 bin 500 lira, elektriğe 33 bin lira, finansman ve pos için 53 bin 450 lira harcıyor. Toplam masrafları 247 bin 172 lira olan bayi, 4.6 milyon liralık cirodan 185 bin 850 lira gelir elde ediyor. Bu durumda sözkonusu bayi 61 bin 332 lira zarar ediyor.

“Çözüm olmazsa 4 bin istasyon kapanır”

Okumuş, sektörün taleplerinin karşılanarak maliyetlerinin düşürülmemesi halinde Mayıs ayına kadar mevcut 13 binin üzerindeki istasyondan 4 bininin kapanacağı uyarısında bulundu. İmran Okumu, sendika il temsilcileriyle 26 Şubat’ta Ankara’da bir araya gelerek sorunlarını tartışacakları bilgisini verdi.