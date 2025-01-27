Zatürre vakaları arttı, uzmanı uyardı! Gençlerin sağlığı için yeni tehdit: 'Sarı serum' hastalığı!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, son dönemde artış gösteren solunum yolu hastalıklarına karşı halk arasında yaygınlaşan "sarı serum" tedavisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özellikle Covid-19 salgını sonrası dönemde aynı anda birden fazla virüsün etkili olduğu "kombo virüs" enfeksiyonlarının hastalık süresini uzattığını belirten Özkaya, sarı serum tedavisinin kısa süreli rahatlama sağlasa da uzun vadede hastalığın ciddiyetini artırdığını vurguladı.

Prof. Dr. Özkaya, “Boğaz ağrısı, öksürük ve nefes darlığıyla seyreden bu hastalıklar, kombine şekilde enfeksiyonlara yol açarak uzamış hastalıklara neden oluyor. Sarı serum tedavisi, yalnızca influenza gibi birkaç günlük süren hastalıklar için geçici rahatlama sağlıyor. Ancak bu yöntem, kombo virüs enfeksiyonlarında hastalığın süresini uzatarak bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve zatürreye kadar ilerleyen ciddi sonuçlara yol açabiliyor” dedi.

Son dönemde özellikle gençlerin hızlı iyileşme beklentisiyle bu yönteme sıklıkla başvurduğunu belirten Özkaya, bu durumun genç yaş gruplarında zatürre vakalarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Gençlerin günlük hayatlarına hemen geri dönmek için özellikle bu yöntemi tercih ettiğini ancak bu yöntem ile sadece hastalık belirtilerinin baskılandığını ve vücudun hastalıkla mücadele gücünün azaldığını söyleyen Özkaya "Bu nedenle genç hastalarda, beklenmedik sayıda ve ciddiyette zatürre vakalarıyla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özkaya, halkı bu konuda bilinçli olmaya davet ederek, "Sarı serum tedavisi yalnızca ateşi düşmeyen veya uygun tedaviye yanıt vermeyen hastalar için uygulanmalıdır. Dinlenme ve uygun tedaviyle geçirilebilecek viral hastalıklar için hızlı çözümler aramak, hastalığın seyrini kötüleştirebilir” şeklinde uyardı.