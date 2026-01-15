Zayıflama ilaçları havayollarını uçurdu: 580 milyon dolarlık yakıt tasarrufu hesaplandı

Jefferies analistlerinin hazırladığı rapora göre, zayıflama ilaçlarının kullanımındaki artış ABD’nin en büyük havayolu şirketleri için önemli mali avantaj yaratabilir. Aralarında United Airlines Holdings ve Delta Air Lines’ın da bulunduğu dört büyük havayolu şirketinin 2026 yılında jet yakıtına toplam 38,6 milyar dolar harcaması beklenirken, yolcu ağırlıklarındaki düşüş sayesinde yaklaşık 580 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanabileceği öngörülüyor.

Yüzde 10 kilo azalışında yüzde 1,5 tasarruf

Analist Sheila Kahyaoğlu’nun da yer aldığı Jefferies ekibi, obeziteyle mücadelede kullanılan ilaçların artık hap formunda daha yaygın hale gelmesi ve ABD’de yetişkin obezite oranındaki düşüşe dikkat çekti. Rapora göre, yolcuların ortalama yüzde 10 kilo vermesi, yakıt tüketiminde yaklaşık yüzde 1,5 tasarruf anlamına geliyor. Tasarrufun, havayolu şirketlerinin hisse başına kârını yaklaşık yüzde 4 artırabileceği belirtiliyor.

Havayolu şirketleri, küresel havacılık otoritelerinin belirlediği standart yolcu ağırlıkları üzerinden yakıt planlaması yapıyor. Yolcu ağırlığındaki düşüş, uçakların daha az yakıt tüketmesine doğrudan katkı sağlıyor. Analistler, hesaplanan tasarrufun atıştırmalık satışlarında yaşanabilecek olası düşüşleri içermediğini de vurguluyor.

Tasarruf için farklı yöntemler düşünülmüştü

Geçmişte ağırlığı azaltmak için uçak içi dergilerin kaldırılması veya koltukların inceltilmesi gibi tartışmalı adımlar atan sektör için, Ozempic ve Wegovy gibi zayıflama ilaçlarının artan popülerliği, hizmet kalitesinden ödün vermeden maliyet düşürmenin yeni bir yolu olarak görülüyor.

Geçtiğimiz aylarda, ABD merkezli hava yolu şirketi Southwest Airlines, uçak koltuklarının kol dayama sınırına sığmayan yolcuların artık uçuş öncesinde ek bir koltuk satın almasını zorunlu kılacağını açıklamıştı. Uygulamanın 27 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmişti.