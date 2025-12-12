Zehir tacirlerine darbe: 1,6 ton uyuşturucu ve 345 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde Jandarma tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin son verileri paylaştı. Yerlikaya, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurdu. Bu sayede zehir tacirlerinin topluma zarar vermesinin önüne geçildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 345 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 110’unun tutuklandığını, 59 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını, diğer şüphelilere yönelik işlemlerin ise sürdüğünü açıkladı.

29 ilde operasyon gerçekleşti

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıklarının yürüttüğü operasyonlar; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray olmak üzere toplam 29 ilde gerçekleşti.

Operasyonlarda 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi ile 6 bin 75 personelin, ayrıca analiz ve takip timlerinin görev aldığı belirtildi.