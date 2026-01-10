Zehir tacirlerine darbe: 2026’nın ilk günlerinde 1,9 milyar TL’lik operasyon

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk günlerinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonların sonuçlarını açıkladı. Bakanlığa bağlı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul ve Gürbulak’ta düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 945 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sınır kapılarında operasyon

Açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda Meksika’dan transit olarak Avustralya’ya gönderilmek istenen bir kargo incelendi. Yapılan kontrollerde 443 kilogram metamfetamin tespit edilerek el konuldu.

Bir diğer operasyon ise Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirildi. İran’dan Türkiye’ye giriş yapan bir TIR’da yapılan aramalarda 63 kilogram sıvı metamfetamin, 33 kilogram esrar ve 25 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli görülen taşıt ve gönderiler üzerinde X-ray sistemleri ile narkotik dedektör köpeklerin de katılımıyla detaylı aramalar yaptığı belirtildi. Çalışmalar sonucunda, yılın ilk günlerinde toplamda yaklaşık 1,9 milyar TL değerinde uyuşturucu madde yakalandı.