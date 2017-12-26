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Zehirlenen askerler için olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanı Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Zehirlenen askerler için olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli 70 asker dün akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı.

Askerlerin kendilerini kötü hissetmeye başlaması üzerine bir kısmı, İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören bazı askerlerden tedavisi tamamlananlar, taburcu edilmeye başlandı.

Kaymakam Ramazan Yıldırım yaptığı açıklamada, hastane yetkililerden aldığı bilgiye göre askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavisi bitenlerin taburcu edildiğini söyledi.

Yıldırım, olayın nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin talimatıyla, Gaziantep'teki kışlada askerlerin rahatsızlanmasına ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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