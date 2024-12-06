Zeki Müren'in doğum gününe özel 45'lik: 'Yaralı Gönül'

Zeki Müren'in 70'li yıllarda plağını çıkardığı ve orijinali 'Misirlou' olan 'Yaralı Gönül' adlı şarkı, bugün yeni versiyonuyla 45'lik olarak piyasaya çıktı.

Müren'in doğum günü tarihi olan 6 Aralık'ta müzik tutkunlarıyla buluşan plakta yer alan eser Nükhet Duru, Kenan Doğulu tarafından da seslendirilmişti.

Abdullah Ulunay Türkkan'ın imzasıyla ortaya çıkan projede Zeki Müren, Türkiye’de yapay zeka ile hazırlanan ilk müzik klibinde de oynamış oldu.