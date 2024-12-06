Zeki Müren'in doğum gününe özel 45'lik: 'Yaralı Gönül'
Sanatçı Zeki Müren'in 1970'lerde piyasaya çıkan şarkısı 'Yaralı Gönül', bugünün teknolojisiyle güncellenip tekrar müzik severlerle buluşuyor. Çıkış tarihi sanatçının doğum gününe denk getirilen projenin klibi, Türkiye'de yapay zeka ile hazırlanan ilk klip olma özelliğini de taşıyor.
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Zeki Müren'in 70'li yıllarda plağını çıkardığı ve orijinali 'Misirlou' olan 'Yaralı Gönül' adlı şarkı, bugün yeni versiyonuyla 45'lik olarak piyasaya çıktı.
Müren'in doğum günü tarihi olan 6 Aralık'ta müzik tutkunlarıyla buluşan plakta yer alan eser Nükhet Duru, Kenan Doğulu tarafından da seslendirilmişti.
Abdullah Ulunay Türkkan'ın imzasıyla ortaya çıkan projede Zeki Müren, Türkiye’de yapay zeka ile hazırlanan ilk müzik klibinde de oynamış oldu.