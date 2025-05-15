Bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Ukrayna lideri Viladimir Zelenskiy, kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda buludu.

Zelenskiy, Rusya'nın gönderdiği heyete tepki gösterdi

Zelenskiy, Rusya'nın düşük profilli bir heyetle görüşmeye katıldığını bunun da savaşı bitirmek istemediklerine işaret ettiğini belirtirken, bunun müzakerelere aracılık eden Trump ve Erdoğan'a da saygısızlık olduğunu söyledi.

Erdoğan, tarihi fırsat diyerek desteğini yineledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise görüşmenin ardından hazır olduklarında Rusya ve Ukrayna liderlerini Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, müzakerelere başlanması için tarihi fırsat yakalandığını, gerek teknik düzey gerek liderler seviyesinde görüşmeleri çok güçlü biçimde desteklediğini belirtti.

Zelenskiy'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygımızdan ötürü, İstanbul'a (barış müzakerelerine) heyet yollamaya karar verdik.

Rusya, savaşı bitirmek istemiyor

-Rusya, savaşı bitirmek istemiyor. Görüşme teklifi Putin'den geldi ama Rusya, düşük profilli bir heyetle görüşmeye katılıyor. Yine de heyetimiz, ateşkes konusunda ilk adımın atılması için toplantılara katılacak.

-Barış için atılacak en küçük bir adımı bile pas geçmeyeceğiz. Yapıcı olacağız ama benim ya da Genelkurmay Başkanı'mın toplantıda olmasına gerek yok. Putin gelmedi. Bu, Rusya'ya yapılan baskının yetersiz olduğunu gösteriyor. Ortaklarımızdan Rusya'yı müzakere masasına oturmaya teşvik edecek ağır yaptırımlar uygulamalarını bekliyoruz.

Liderler seviyesinde görüşülecekse ben buradayım

-Putin, direkt görüşmelere hazır olduğunu söylemişti ben de belirtilen tarihte geldim. Bence bütün taraflar, müzakerelere hazır olduğunu teyit etmeli. Koşulsuz ateşkes liderler seviyesinde görüşülecekse ben (Türkiye) buradayım, doğrudan görüşmelere hazırım.

-Savunma Bakanı'mız toplantıda yer alacak. Onlardan daha ciddi bir katılım sergiliyoruz. Çünkü ilerleyen dönemlerde hiç kimse 'Ukrayna anlaşmaya yanaşmadı' dememeli.

Putin'e sesleniyorum: Hadi gelin, görüşelim

-Putin, barış istiyorsa görüşmeliyiz. Putin'e sesleniyorum: Hadi gelin, görüşelim. Biz, dünyayı gezip müzakere edecek Rus arayamayız. Putin, İstanbul'a gelmiyorsa ben Ankara'dayım. Buraya gelmeli.

-Rusya'nın bu tutumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ABD Başkanı Donald Trump'a yapılan ciddi bir saygısızlıktır.

-Kırım, Ukrayna'nındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her görüşmemizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve Kırım'daki işgali kabul etmeyeceklerini söylüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Hiçbir müzakerede Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceğiz.