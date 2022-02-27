Zelenskiy: Belarus'ta bir sonuç beklemiyorum ama denesinler

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında barış için küçük bir şans da olsa kaçırmak istemediğini söyledi. Zelenskiy, görüşmelerden ir sonuç beklemediğini belirterek şunları söyledi:



"Cumhurbaşkanı olarak ülkemi savunmaya borcum var. Lukeşenko, bana Rus ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesini istedi. Barış için çok küçük de olsa bir şansı kaçırmak istemem. Belarus'taki müzakerelerden bir sonuç beklemiyorum ama denesinler.



Bizim askerlerimiz burada. Hepimiz vatanımızı savunacağız, bizim amacımızı sınırlarımızı savunmak.



Bizim askerlerimiz gönüllü olarak savaştı, asker olmak çok zor bir iştir. Devletin onlara kıymetini bildiğini göstermek istiyorum.



Her ay onlara 100 bin grivna ödenecek. Dün dünyanın büyük uçağını kaybettik am o eski uçağımızdır. yenisini yapıyoruz. Yaşasın Ukrayna."