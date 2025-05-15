Zelenskiy- Erdoğan görüşmesi başladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara’ya ulaştı.

Zelenskiy’i taşıyan uçak, saat 12.14’te Esenboğa Havalimanı’na indi. Havalimanında, Antalya’daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’ndan dönen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy'nin ikili görüşmesinin ardından heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek. Erdoğan'ın, Zelenskiy ile görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki son gelişmelerin tüm veçheleriyle ele alınması bekleniyor.

Zelenskiy'den görüşme öncesi paylaşım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştireceği görüşme öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan müzakereler için fırsat oluşturduğu için teşekkür ederek, "Bu, tam da aldığımız sinyaller doğrultusundaydı. Ukrayna tarafı hazırlığını teyit etti ve bugün burada, başkent Ankara’dayız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna heyetinin üst düzey temsilcilerden oluştuğunu belirten Zelenskiy, "Dışişleri Bakanlığı, benim ofisim, ordu ve tüm istihbarat birimlerinden temsilciler uzun zamandır beklenen adil bir barışa yol açabilecek her türlü kararı almaya hazır bir şekilde buradalar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyeti ile yapılacak toplantının ardından ABD tarafıyla da temas halinde olacaklarını ifade eden Zelenskiy, "ABD'nin de Türkiye’de üst düzeyde temsil edileceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Bir sonraki adımımıza Erdoğan'la görüşme sonrası karar vereceğiz"

Rusya'nın müzakerelerdeki temsil düzeyine dair henüz net bir bilgi almadıklarını kaydeden Zelenskiy, "Gördüklerimizden anlaşılan, biraz gösteriş amaçlı gibi duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağımız görüşmeden sonra bir sonraki adımlarımıza karar vereceğiz" dedi.

Zelenskiy, görüşmenin birkaç saat süreceğini belirterek, "Rus heyetinin düzeyini, hangi yetkileri taşıdıklarını ve gerçekten herhangi bir karar alma yetkisine sahip olup olmadıklarını anlamak çok önemli çünkü hepimiz Rusya’da kararları aslında kimin aldığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun'dan ziyareti öncesi açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti öncesinde açıklamalarda bulunurken "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki son gelişmeleri tüm veçheleriyle ele alacaktır.

Ziyaret kapsamında yapılacak ikili ve heyetler arası görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkemizin vakit kaybedilmeksizin ateşkesin ve barış müzakerelerinin başlamasına yönelik yaklaşımını vurgulayacaktır. Görüşmelerde ayrıca ikili gündemimizde öne çıkan konulara ilişkin fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.