Zelenskiy-Trump tartışmasının ardından Ukrayna’dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington’daki görüşmeleri sırasında beklenmedik bir tartışma yaşadı. Beyaz Saray'daki görüşme, nadir mineral anlaşması kapsamında gerçekleşirken, iki lider arasında canlı yayında gerilim yükseldi.

Zelenskiy’nin “yalnız olduğumuz” yönündeki sözlerine Trump, “Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız (Biden) aracılığıyla size 350 milyar dolar verdik. Size askeri teçhizat verdik. Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş 2 hafta içinde biterdi” diyerek tepki gösterdi.

Bu sözler üzerine ortam gerilirken, beklenen ortak basın toplantısı iptal edildi ve taraflar herhangi bir anlaşma imzalamadı. Zelenskiy’nin Beyaz Saray’dan ayrılarak Washington’daki programlarını iptal ettiği bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Büyükelçilik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy’in bir arada olduğu bir fotoğrafı yayımladı.

Fotoğrafta, Erdoğan’ın Zelenskiy’in üzerinde tuttuğu şemsiye detayı dikkat çekti. Paylaşımda herhangi bir açıklamaya yer verilmemesine rağmen, bu hareket Ukrayna’nın Washington’daki kriz sonrası Türkiye ile olan ilişkilerine vurgu yaptığı şeklinde yorumlandı.

Sosyal medyada birçok Türk kullanıcı, Ukrayna’nın bu hamlesini olumlu karşılayarak destek mesajları paylaştı. Erdoğan’ın geçmişte Ukrayna ile diplomatik ilişkileri güçlendiren adımlar attığı bilinirken, bu paylaşımın Türkiye ve Ukrayna ilişkilerine dair yeni bir mesaj olup olmadığı merak konusu oldu.