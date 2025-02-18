Zelenskiy ve Erdoğan'dan ortak basın toplantısı: ''Ukrayna'nın yeniden inşası konusunda şirketlerimiz istekli'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı anlayışıyla savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasında müzakere edilmiş bir barışın tesisi için yoğun çaba sarf ettik. Bu doğrultuda Mart 2022'de İstanbul'da iki ülke arasında doğrudan müzakerelere ev sahipliği yaptık.

* Son 3 yılda Rusya ve Ukrayna'yla doğrudan girişimlerde bulunduk. Tüm çabalarımızda her iki taraf içinde güvenilir bir ara bulucu olmaya, samimi olarak gayret gösterdik, somut neticeler aldık.

* Müzakere sürecinde kalıcı barışın sağlanması için her türlü desteğin verileceğinin altını çizdim.

"Savaş artık sona ermeli"

* Çok sayıda masumun ölümüne ve muazzam bir yıkıma neden olan bu savaş artık sona ermelidir.

* Rusya ile Ukrayna ve Amerika arasında önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi muhtemel görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır

* Zelenski ile gündemimizde stratejik ortaklık ilişkilerimiz kapsamındaki konu başlıkları önemli yer tuttu. Ticari ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için önümüzdeki dönemde atabileceğimiz adımları masaya yatırdık.

İki ülke arasında 10 milyar dolarlık ticaret hedefi

* İkili ticaretimizde tespit ettiğimiz 10 milyar dolar hedefine emin adımlarla yürümek istiyoruz.

* Şirketlerimizin savaşın yol açtığı tahribatın giderilmesi ve yeniden imar konusunda Ukrayna'ya destek vermeye istekli olduklarını ifade ettim.

* Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için özellikle mücadele veren Kırım Tatarı soydaşlarımızın hakları konusunda değerli dostum Zelenski'nin attığı cesur adımları takdir karşıladığımı belirtmek istiyorum.

Zelenskiy'nin konuşması

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin konuşmasından satır başları:

* Türkiye, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında çok ilkeli bir tutum sergiledi.

* İlişkilerimiz her zamanki gibi yüksek seviyede. Bunun için sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına teşekkür ediyorum.

* Türkiye, Ukrayna toprak bütünlüğü ve egemenliği konularında her zaman çok ilkelidir. Bu küresel önem taşıyor.

* Türkiye gerek askerlerimizin gerek sivillerimizin serbest bırakılması için kolaylıklar sağladı.

"Türkiye, müzakere masasında olmalı"

* Bu savaşın güvenilir ve kalıcı barışla sonuçlanması için hiçbir hata yapmamalıyız. Bu sadece şu şartla mümkün olabilir. Masada gerek Ukrayna, gerek ABD, gerekse Avrupa olursa süreç bu ülkelerin katılımıyla geliştirilecek. Tabii ki Türkiye bu ülkeler arasında.

* Erdoğan ile ikili ilişkilerimizi görüştük. Yeni ikili anlaşmalarımız var. Bunlar çok hassas alanları yapsıyor.

* Biliyorsunuz yetim çocuklarımız, Rusya bu çocukların ebeveynlerini onlardan aldı. Bu çocuklar Türkiye'nin himayesinde bulunuyor.

"Suriye halkını desteklememiz lazım"

* Hem Türkiye'yle hem diğer ortaklarımızla Orta Doğu'da ve Afrika'da milyonlarca insana karşı kullanılan açlık silahının olmaması için birlikte çalışıyoruz. Bu konuda Suriye'yi biz örnek olarak gösterebiliriz.

Çünkü orada istikrar ve barış için ciddir bir şans var. Suriye halkını desteklememiz lazım.

* (Riyad'daki) Rusya-ABD görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Medyadan öğrendik.