Zengezur Koridoru’nun kapısı Kalyon İnşaat’la açılıyor

224 km’lik Kars–Iğdır–Aralık–Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bağlantı sağlayacak, transit süreyi 18 günden 12 güne düşürecek.

Temeli geçtiğimiz günlerde atılan proje, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlayarak ticareti hızlandıracak, lojistik sektörünü güçlendirecek ve maliyetleri düşürecek.

224 kilometrelik hat, yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Sinyalli, elektrikli ve çift hatlı olarak inşa edilecek proje sayesinde mevcut 18 günlük transit süre 12 güne inecek. Deniz yoluna kıyasla yaklaşık yarı sürede taşımacılık yapılabilecek.

Yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak demiryolu; lojistik, sanayileşme, ihracat ve istihdam gibi alanlarda büyük fırsatlar yaratacak, bölgesel kalkınmayı destekleyecek.

Türkiye’nin 600 milyar doları aşan dış ticaretinin yalnızca yüzde 1’i demiryolu taşımacılığıyla yapılırken, proje bu oranı yüzde 4’e çıkaracak potansiyele sahip. Ayrıca navlun giderlerini azaltarak cari dengeye katkı sunacak.

Çevresel sürdürülebilirlik odaklı proje, tamamen elektrifikasyona dayalı olacak ve karayolu taşımacılığına kıyasla yıllık yaklaşık 500 bin ton karbon emisyonunu azaltacak.

Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, projenin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda bölgesel barış ve refaha katkı sağlayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu proje Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasında ulaşım hatlarını geliştirerek ekonomik iş birliğini güçlendirecek, bölgesel barışı pekiştirecek. Çevresel sürdürülebilirlik önceliğimiz. 2,4 milyar Euro tutarında yeşil finansmanla çevresel etkileri en aza indirecek, Türkiye’nin iklim taahhütleri ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tam uyumlu şekilde çalışacağız.”