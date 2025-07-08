Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk iddiaları, Aziz İhsan Aktaş'ın lideri olduğu öne sürülen suç örgütüne dair inceleme ile Büyükçekmece Belediyesi'ne ilişkin ayrı bir dosyayı kapsayan üç ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Kimler gözaltına alınmıştı?

Gözaltına alınan isimler arasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin ve Şahin'in şoförü Sonkan Turan yer alıyor.

Ayrıca iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan, Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu, eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ve İbrahim Emre Mermer de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor.