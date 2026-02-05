Son dakika: Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı çıktı.
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmasına Aziz İhsan Aktaş davasında, 33’ü tutuklu toplam 200 sanık yargılanıyor.
Mahkeme heyeti ilk duruşmanın yedinci gününde ara kararını açıkladı. CHP’li Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı verildi.
Tahliye kararı verilenlerin isimleri şöyle:
Ali Fırat Baycan
İbrahim Koç Yiğit
Mehmet Ataş
Müzeyyen Karakaş
Oktay Aktaş
Zeydan Karalar
Cem Alper Akyüz
Mert Çelik