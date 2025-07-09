Zeydan Karalar ve Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Zeydan Karalar için yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı, Zeydan Karalar'ın görevden uzaklaştırılmasına dair şu açıklamayı yaptı:

"ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANININ İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR BASIN AÇIKLAMASI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan KARALAR hakkında “İcbar Suretiyle İrtikap” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/856 sorgu numaralı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasa'nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09.07.2025"

"Geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır"

Bakanlık, Ahmet Şahin'in görevden alınmasına ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet ŞAHİN,

Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 08.07.2025 tarih ve 2025/742 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 09.07.2025"

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınmıştı.

Sulh ceza hakimliği, Şahin'in "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından tutuklanmasına karar vermişti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Sulh ceza hakimliği, Karalar'ın tutuklanmasına karar vermişti.