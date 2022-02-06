Zeydan Karalar'ın COVID-19 testi pozitif çıktı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın COVID-19 testi pozitif çıktı.
Zeydan Karalar, COVID-19 testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Karalar, hafif belirtiler göstermesi üzerine test yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını belirterek izolasyon tedbirmeri konusunda vatandaşları uyardı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar şunları ifade etti:
"Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı.
Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız."