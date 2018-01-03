Zeytinburnu Ambarlar’a yıkım hazırlığı şoku

03 Ocak 2018

Aysel YÜCEL

Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in Türkiye’deki yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul’a satılan Zeytinburnu Ambarlar, yeni yılın ikinci gününe yıkım şokuyla uyandı. Türkiye Nakliyeciler Derneği (TND) Başkanı Erol Özçelik, Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü’nün kendilerini telefonla arayarak, bu cuma günü ambarlara yıkıma gelineceğini birdirdiğini açıkladı. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü yetkileri yıkımla ilgili bir çalışma yapıldığını doğrularken, gerekçesiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Yıkım kararının sözleşmeye aykırı olduğunu savunan ambar sahipleri eylem hazırlığında. Akzirve’nin ise konuyla ilgili bilgisi olmadığı ifade edildi.

‘Elimizde mahkeme kararı var, gerekirse eylem yaparız’

Olası bir yıkım kararının hem mahkeme kararına hem de Akzirve ile yapılan sözleşmeye aykırı olduğunu vurgulayan TND Başkanı Erol Özçelik, gerekirse eylem yapacaklarını belirterek, şunları söyledi: “Zeytinburnu Emniyet Müdürü bizi arayarak bu cuma günü yıkıma geleceklerini söyledi. Ancak bizde yürütmeyi durdurma kararı var. Ne olduğunu anlayamadık. Akzirve ile bir sorun yaşamıyorduk. Akzirve bize 6 ay öncesinde haber verecekti. Akzirve Genel Müdürü İbrahim Bey ile görüştük. Onlar konudan haberdar olmadıklarını söylediler. Perşembe günü Akzirve ile görüşmemiz vardı zaten. Onlara yerle ilgili gelişme olup olmadığını soracaktık. Sözleşmemizde yeni yer yapıldıktan sonra buradan taşınacağımız yazıyor. Mahkemeden aldığımız yürütmeyi durdurma kararı var, yeni yer gösterilmeden buradan çıkarılamayacağımıza dair. Tüketiciden üreticiye kadar buradan 4 milyon kişi bu sektörden ekmek yiyor. Bu malları biz taşıyoruz. Maalesef aklımıza başka şeyler de geliyor. Satışa mı geldik? Bize yer mi yapmak istemiyor?”

Emniyet yıkım hazırlığını doğruladı

Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü yetkileri yıkımla ilgili bir çalışmayı doğrularken, karar aşamasında olunduğunu, nihai kararın perşembe günü verileceğini söyledi. Emniyet yetkilileri dünyaya şu açıklamayı yaptı: “Şu anda karar verilme aşamasında. Gerekli kararlar verilmedi. O yüzden net bir şey söyleyemiyoruz. Muhtemelen perşembe günü netleşecek. Cuma günü olacağı yönünde bir duyum var. Ama perşembe netleşecek. Biz de bugün yazıdan haberdar olduk. Henüz planlanıyor. İlçe emniyet müdürlerinin böyle bir tedbir alınabileceği konusunda ne kadar uygun bir çalışmalarımız olabilir diye planlama yapılıyor şu anda. Hatta planlama yapılıp yapılmayacağı perşembe kesinleşecek. Şu anda durum analizi yapılıyor. Gerekçe henüz belirtilmedi.”

Dev holdingler peşindeydi

Tahincioğlu, Varyap, EgeYapı, Dumankaya, Nef gibi dev holdinglerin uzun süre peşinde olduğu Zeytinburnu Ambarlar Sitesi, 2014 yılında Suudi Arabistanlı Al Qemam Holding’in Türkiye’deki yatırım şirketi Akzirve Gayrimenkul’e satılmıştı. Akzirve, 180 ortaklı İstanbul Nakliyat Ambarları İşletme Kooperatifi’ne (NAKO) ait 120 dönümlük arazi için ambar başına sosyal tesislerle birlikte 1 milyon dolar ödedi. 245 ambarın bulunduğu arazi için toplam 245 milyon dolar ödendi. Yer ruhsatlarını alan Akzirve geçtiğimiz ay basına yaptığı açıklamada 2 bin konutluk gayrimenkul projesinin lansmanını Mart 2018’de yapacağını duyurmuştu.