Zeytinburnu'nda 12 katlı binada yangın!
Zeytinburnu'ndaki Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan binanın 6. katında, elektrik malzemeleri üreten bir iş yerinden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerinde sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekibinin olaya müdahalesi devam ediyor.
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Zeytinburnu'nda, 12 katlı binadaki bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi'nde bulunan binanın 6. katındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
İtfaiyenin, içerisinde plastik malzemelerin de bulunduğu iş yerindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.