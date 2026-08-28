Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

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Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.