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Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

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Zeytinburnu'nda iki tramvay çarpıştı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralananlar olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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