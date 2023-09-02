Zincir marketlerde taze balık sezonu başladı

Dün av sezonunun açılmasıyla birlikte Migros, geçen yıl başlattığı ‘tekneden-reyon’a sistemiyle müşterilerine taze balık ulaştırmaya başladı. Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla ve Trabzon olmak üzere farklı bölgelerdeki illerden alım yapan Migros, Türkiye’nin dört bir yanındaki bin 200 mağazasından satışa sunmak üzere yıl sonuna kadar 10 bin ton balık alımı gerçekleştirecek.

Migros, müşterilerinin en bol çeşit ve en uygun fiyat ile güvenle balık tüketilmesi için, balık satışı gerçekleştirdiği noktaları yeni açtığı mağazalarla ve tek günlük satış noktaları ile arttıracak. Balık sezonunu açan Metro Türkiye ise her yıl olduğu gibi bu balık sezonunda da mevsimine uygun tüm balık çeşitlerini ağdan tabağa gerçekleştirdiği analizler ve sunduğu izlenebilirlik çözümleri ile ‘Metro Usulü’ müşterilerine sunak. Hamsi, palamut, tekir, istavrit, sardalya, çinekop, lüfer gibi çeşitlerin yanı sıra istiridye, midye, akivades, ahtapot, kalamar, karides, ıstakoz, sübye, langustin, yengeç gibi 100’den fazla çeşitte deniz ürünü, Metro tezgahlarında müşterilerle buluşacak.