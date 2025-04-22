Zincirleme trafik ihlallerine artırımlı ceza geliyor

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, AK Parti’nin hukukçuları ve İçişleri Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan taslak, trafik cezalarının caydırıcılığını artırmayı hedefliyor. Yeni sistemle özellikle hız, kırmızı ışık, hatalı şerit değiştirme ve sollama gibi ihlallerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nda ilgili bakanlıkların ve AK Parti grup yönetiminin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2024 yılında 6 bin 450 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandığı belirtildi. Bu kazaların yüzde 45’inin hız ihlalinden kaynaklandığına dikkat çekilirken, hatalı şerit değiştirmenin ise 1.300 kazaya neden olduğu aktarıldı.

AK Parti kaynakları, “Cezaların düşük olması sürücülerin kural ihlallerine cesaretle yaklaşmasına neden oluyor” değerlendirmesinde bulunarak, yeni tasarıda zincirleme ihlallerin cezalarda ağırlaştırıcı unsur sayılacağını bildirdi.