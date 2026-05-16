Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor ile Konyaspor kupayı müzesine götürmek için mücadele verecekler... Milyonlar bu maça kilitlenecek ve mücadele öncesi sıkça gelen soru "Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman" oluyor.
Trabzonspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getirecek dev finale dair detaylar şu şekilde:
Maç Tarihi: 22 Mayıs 2026 Cuma
Maç Saati: 20.45
Stadyum: Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu
Yayın Kanalı: ATV (Canlı ve şifresiz)