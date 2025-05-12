Zirai Don Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) tüm siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını 14 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Resmi Gazete’de yayımlanmıştı

Komisyon, 2025 yılının Nisan ayında yaşanan zirai don olayının etkilerini araştırmak, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararları tespit etmek ve gelecekte benzer olayların etkilerini en aza indirmek amacıyla kuruldu. TBMM Kararı, 17 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Geçtiğimiz hafta kuruluşu tamamlanan ve 22 üyeden oluşan komisyon, ilk etapta saha çalışmaları yapacak. Bu kapsamda, ziraat odaları, çiftçiler, üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kamu kurumları dinlenecek. Amaç, don olayının yol açtığı ekonomik ve tarımsal zararların kapsamını ortaya koymak.

"Her kesime zararı dokunacak"

Komisyon üyelerinden CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, zirai don olayının etkilerinin hafife alınmaması gerektiğine dikkat çekti. Gürer, "36 ilde üreticiler etkilendi deyip geçmek doğru değil. Bunun çok ağır yansımaları olacak. Çiftçiye, tarım işçisine, ihracatçıya, tüketiciye her kesime zararı dokunacak. Ağustostan sonra fiyatlara yansıması ağır olacak" ifadelerini kullandı.

Gürer, 14 Mayıs’taki ilk toplantıda başkan ve başkanvekili seçiminin yapılacağını ve komisyon kurullarının oluşturulacağını belirtti. Ayrıca, komisyonun saha araştırmaları sonrası üç ayda bir rapor hazırlayarak Meclis’e sunması planlanıyor.

Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri şu şekilde:

AK Parti: Abdullah Doğru (Adana), Hüseyin Özhan (Adıyaman), Adem Korkmaz (Burdur), Nilgün Ök (Denizli), Ercan Öztürk (Düzce), Ejder Açıkkapı (Elâzığ), Mevlüt Kurt (Kahramanmaraş), Bülent Tüfenkci (Malatya), Ali Kıratlı (Mersin), İbrahim Ufuk Kaynak (Ordu), Cüneyt Aldemir (Tokat)

CHP: Bilal Bilici (Adana), Bekir Başevirgen (Manisa), Gülcan Kış (Mersin), Ömer Fethi Gürer (Niğde), İlhami Özcan Aygun (Tekirdağ)

DEM Parti: Nejla Demir (Ağrı), Sinan Çiftyürek (Van)

MHP: Mehmet Celal Fendoğlu (Malatya), Levent Uysal (Mersin)

İYİ Parti: Yüksel Arslan (Ankara)

Yeni Yol Partisi: Şerafettin Kılıç (Ankara)