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Ziya Selçuk: Kapsamlı telafi süreciyle olumsuzlukları ortadan kaldıracağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran ayında başlatılacak eğitimde telafi uygulamasıyla, öğrenciler üzerindeki akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olumsuzlukları ortadan kaldıracaklarını söyledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

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