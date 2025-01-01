Ziyaretçi sayısı yüzde 20 arttı: Milli Saraylar 2024'te yaklaşık 9 milyon turist ağırladı

Milli Saraylar Başkanlığı'nın verilerine göre, 2024 yılında Milli Sarayları ziyaret edenlerin sayısı 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 20 artış göstererek 7 milyon 261 bin 241’den 8 milyon 709 bin 27’ye ulaştı.

En çok ziyaretçi Topkapı Sarayı'na

Tarihi yapılar arasında en çok ziyaretçiyi 4 milyon 683 bin 250 kişiyle Topkapı Sarayı ağırlarken, Dolmabahçe Sarayı 1 milyon 384 bin 383 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. 19 Temmuz 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Yıldız Sarayı ise 447 bin 586 kişiyi konuk etti.

Beylerbeyi Sarayı yaz döneminde bahçesi ve rıhtımıyla ilgi görerek 649 bin 460 ziyaretçiyi ağırlarken, Küçüksu Kasrı 203 bin 133 kişinin rotasında yer aldı.

Sanatseverlerin uğrak noktası: Milli Saraylar Resim Müzesi

Sanatseverlerin uğrak noktası olan Milli Saraylar Resim Müzesi, 512 bin 674 kişi tarafından ziyaret edildi. Zengin koleksiyonuyla dikkat çeken müze, atmosferi ve bahçesiyle de öne çıktı.

Cumhuriyet tarihinin sembol yapılarından biri olan ve 21 Şubat 2024'te ziyaretçilere açılan Ankara Palas, 188 bin 471 kişiyi ağırladı. Cam eserleriyle tanınan Beykoz Cam ve Billur Müzesi ise 175 bin 480 ziyaretçi çekti.