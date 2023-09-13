Zonguldak-Ereğli'de maden ocağında göçük: 1 İşçi yaşamını yitirdi

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi maden ocağında göçük meydana geldi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayla ilgili TRT Haber'e "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden canlı ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı" açıklamasında bulundu.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Öte yandan göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada "Dua ediyoruz şu an inşallah sağ salim tüm çalışanlara ulaşırız diye. 13.45 civarı dendi. Ben de birazdan olay yerine gideceğim. Yarım saat uzaklığımız var. Aldığımız bilgi dahilinde 4 işçimizin içeride olduğu. Ekipler müdahale ediyor. Şimdi olay yerine geçeceğiz. İnşallah sağ salim tüm madenci kardeşlerimizi kurtarırız. 4 arkadaşımızın göçükte olduğunu duyduk. Çok bilgi sahibi değilim, şimdi olay yerine geçeceğim" dedi.

AFAD: Gelişmeleri takip ediyoruz

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 13.45 sıralarında ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Armutçuk maden ocağında Göçük meydana geldiği belirtilerek, "Göçük altında işçilerin bulunduğu ihbarı üzerine, olay bölgesine AFAD, Emniyet, jandarma, 112 sağlık, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Sağlık Bakanı Koca: Yaralı sayısı 6'ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçükte 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'de, kömür madeninde meydana gelen göçük sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti. 6 yaralımız var. Yaralılar hastaneye nakledilmiş durumda. Ekiplerimiz ambulanslarla görev başında. Acımız büyük." ifadesini kullandı.

Göçükten kurtulan işçiler yaşadıklarını anlattı

Bölgede incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, göçükten kurtulan maden işçileriyle görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgeden ayrılan Vali Hacıbektaşoğlu, yaralı işçileri ziyaret etmek üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine gitti.

İşçilerden Sabri Solmaz, gazetecilere, kendisinin aynı ocakta çalıştığını ancak göçüğün meydana geldiği bölgede bulunmadığını belirterek, "Arkadaşlarımıza yardıma koştuk, yetiştik. Elimizden ne geliyorsa yaptık." dedi.

Bakan Bayraktar'dan, açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, göçükte 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 1 madencinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından madencilik faaliyetlerinde bulunulan Armutçuk Müessesemize ait yeraltı taşkömürü ocağında bugün saat 13.45 sularında göçük meydana geldi. Göçüğün gerçekleştiği ilk andan itibaren AFAD, UMKE ve TTK tahlisiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde göçük altında kalan 3 çalışma arkadaşımız yaralı olarak kurtarılırken 1 madencimiz ise maalesef hayatını kaybetti. Göçük esnasında hafif yaralananlar dahil toplam 5 madencimiz hastanede tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden madencimiz Ramazan Yıldırım'a Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."