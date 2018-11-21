Zonguldak'ta 3 işçinin cenazesine ulaşıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ağır yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda, İ.A'ya ait ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu.
Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçilerin hayati tehlikesi bulunuyor.
Ocakta mahsur kalan maden işçileri Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş'ın cansız bedenlerine ise saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.
Bu arada, arama kurtarma çalışmalarına katılan aynı maden ocağında çalışan 5 işçi ise içeride gazdan etkilendi. Bu işçiler de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Bölgeye giderek kazaya ilişkin bilgi alan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Patlamayla ilgili araştırma yapılıyor, gereği yapılacak." dedi.
Kaynak: AA